İstanbul'da dev operasyon! 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takipte oldukları bir çeteyi çökertti. 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kartonların içerisinde piyasa değeri 1.5 milyon olan çok sayıda sahte ve tarihi geçmiş sahte cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirdi. 1’i kadın 4 şahsın gözaltına alındığı operasyon anı kameralara yansıdı.
İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir çetenin sahte ve barkodu değiştirilmiş cinsel gücü artırıcı, kas yapıcı ilaç sattığı bilgisine alması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan Kağıthane polisine dün saat 12.00 ve 15.00 sıralarında gizli numaradan iki ihbar telefonu geldi. Sahte ilaç dağıtımı yapılacağı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, satışın gerçekleştirileceği adrese giderek beklemeye başladı. Kağıthane polisi gerekli tedbirleri alarak beklerken saat 16.30 sıralarında 34 HL 1703 plakalı otomobil Cendere Caddesi üzerindeki AVM'nin önüne geldi.