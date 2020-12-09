İstanbul'da dev operasyon! 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takipte oldukları bir çeteyi çökertti. 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kartonların içerisinde piyasa değeri 1.5 milyon olan çok sayıda sahte ve tarihi geçmiş sahte cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirdi. 1’i kadın 4 şahsın gözaltına alındığı operasyon anı kameralara yansıdı.