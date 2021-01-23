SON DAKİKA: Gece yarısı İstanbul ve Adana'da korkutan yangınlar

Son dakika haberi! İstanbul Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Öte yandan Adana’da bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



MUTFAK TÜPÜ PATLADI, LOKANTA ALEVLERE TESLİM OLDU

Adana'da bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pozantı İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi D-750 karayolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde lokantadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında lokanta tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken her hangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

İtfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra yaptığı çalışmada yangının mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığını belirledi.