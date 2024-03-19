SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 11:03 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 11:03

Son dakika: FETÖ'den aranan Bekir Boydak yakalandı! Bekir Boydak kimdir?

Son dakika haberleri... Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Çekmeköy'de bir villada saklandığı belirlenen Bekir Boydak'a düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de bir villada saklandığını belirlendi.

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak'ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı.

Boydak'ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Boydak gözaltına alındı.

Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

PENSİLVANYA'YA GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM
Bekir Boydak, 2018'deki duruşmada silahlı terör örgütü üyesi olduğu suçlamasını kabul etmemişti.

Sosyal medyadaki paylaşımların aradan uzun zaman geçtiği için kendisine ait olup olmadığını hatırlamadığını savunan Boydak, örgütün Kayseri il imamı firari Sıtkı Baş ve diğer örgüt yöneticilerinin talimatıyla faaliyette bulunmadığını, Baş'ı tanımadığını öne sürmüştü.

Hayatının hiçbir döneminde örgüt için himmet toplamadığını iddia eden Boydak, şunları söylemişti:

"Gülenist kuruluşlara para aktardığım iddiası var, kapatılan Kimse Yok mu Derneğine iftar programı için 17 bin lira bağışta bulundum. Dini vecibemi yerine getirmek için bu yardımı yaptım. Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Sami Boydak, (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan) ifadesinde 2005 yılında Pensilvanya'ya gittiğimden bahsediyor. ABD gezisinde Pensilvanya'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Velev ki gitmiş olayım, 2005'te FETÖ/PDY diye bir örgüt yoktu."

SIRADAKİ VİDEO
CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'dan DEM Parti'ye tepki: "PKK'nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim"
19.03.2024Salı
Karaman'da 'müstakil ev' yangını: Yaşlı adam can verdi
18.03.2024Pazartesi
Trabzon'da kan donduran olay: Ortahisar ilçesi sahilinde genç bir kızın cesedi bulundu
18.03.2024Pazartesi
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan Temel Ünlü'ye 20 yıl hapis!
18.03.2024Pazartesi
MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı!
18.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor 04:25
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü?
18.03.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak 14:17
Milyoner'de tarihi an! 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak
18.03.2024Pazartesi
İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı izle: Azem kızını bulabilecek mi? 00:52
İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı izle
18.03.2024Pazartesi
Emekliler yılın ilk ikramiyesini ne zaman alacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi! 03:19
Emekliler yılın ilk ikramiyesini ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi!
18.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA