FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de bir villada saklandığını belirlendi.

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak'ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı.

Boydak'ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Boydak gözaltına alındı.

Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

PENSİLVANYA'YA GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

Bekir Boydak, 2018'deki duruşmada silahlı terör örgütü üyesi olduğu suçlamasını kabul etmemişti.

Sosyal medyadaki paylaşımların aradan uzun zaman geçtiği için kendisine ait olup olmadığını hatırlamadığını savunan Boydak, örgütün Kayseri il imamı firari Sıtkı Baş ve diğer örgüt yöneticilerinin talimatıyla faaliyette bulunmadığını, Baş'ı tanımadığını öne sürmüştü.

Hayatının hiçbir döneminde örgüt için himmet toplamadığını iddia eden Boydak, şunları söylemişti:

"Gülenist kuruluşlara para aktardığım iddiası var, kapatılan Kimse Yok mu Derneğine iftar programı için 17 bin lira bağışta bulundum. Dini vecibemi yerine getirmek için bu yardımı yaptım. Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Sami Boydak, (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan) ifadesinde 2005 yılında Pensilvanya'ya gittiğimden bahsediyor. ABD gezisinde Pensilvanya'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Velev ki gitmiş olayım, 2005'te FETÖ/PDY diye bir örgüt yoktu."