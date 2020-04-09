Son dakika Esra Erol gelişmesi: Aleyna Göven fuhuş çetesinin eline mi düştü? 09.04.2020 17:25

Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki Esra Erol, son dakika haberini canlı yayında paylaşıyor! 3 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Aleyna Göven nerede? Aleyna Göven, kadın ticareti yaptığı iddia edilen Tayfun Matzar'ın ağına mı düştü? Esra Erol'da canlı yayınına gelen ihbarlar şoke edecek! Hepsi ve daha fazlası 9 Nisan Atv Esra Erol canlı yayınında!

ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA FUHUŞ ÇETESİ İDDİASI ŞOKE ETTİ!

Hanım Göven, 20 yaşındaki kızım Aleyna'nın bulunması için Atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya katıldı. Kızının 3 aydır kayıp olduğunu anlatan anne, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Hanım Göven kızının erkek arkadaşı olarak tanıştırdığı Tayfun Matzar'ın kadın ticareti ve zararı madde temin etme gibi suçlardan 5 ayrı sabıkası bulunduğunu öne sürdü. Daha önce de kızının evden kaçtığını Göven, Aleyna'ya defalarca telefon aldığını ancak telefonun her defasında ortadan kaybolduğunu söyledi. Kızının çalıştığı yeri kendisinden sakladığını belirten Hanım, Aleyna'nın sırtında sigara izleri ve morluklar gördüğünü belirtti. Kızının zorla tutulduğunu düşünen anne, polise suç duyurusunda da bulunduğunu da açıkladı.

"Tayfun Matzar kadın ticareti yapıyor!"

Hanım Göven'in yayına katılmasından sonra Esra Erol'da programına telefon yağdı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici yayına bağlandı ve Tayfur Matzar'ın kadın ticareti yaptığını iddia etti. Tayfur Matzal'ın bir komşusu da bildiklerini anlattı ve iddiaları doğruladı. Aleyna Göven'in ev arkadaşı Ayşe Karabacak'ın dedesinin anlattıkları ise herkesi şok etti.

Yaşlı adam, Tayfun benim iki torunumu da kadın ticaretinde kullanıyor, dedi. Yayına Tayfun'un eski bir kız arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi de bağlandı ve kendisinin çıplak fotoğraflarını ailesine gösterilmekle tehdit edildiğini ifade etti.