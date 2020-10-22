SON DAKİKA: Ermenistan basını Serdar Ortaç'ı hedef aldı: Skandal görsel seçimi

Son dakika haberine göre, Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde popçu Serdar Ortaç'ın 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını kullanarak büyük bir skandala imza attı.

"AZERBAYCAN İÇİN ASKERE GİDER MİSİNİZ?"

Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık vererek şunları söyledi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler."

