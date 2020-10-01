Son dakika: Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında şiddetli çatışmalar gece boyu sürdü

Son dakika haberine göre Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü. Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.





Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.

