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Duygu Çelikten'in katil zanlısı tutuklandı! Veli Ünder sorguda neler anlattı?

Duygu Çelikten'in katil zanlısı tutuklandı! Veli Ünder sorguda neler anlattı?
01.10.2020 12:28

Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, (1 Ekim 2020 Perşembe) neler yaşanıyor?  Antalya'da kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Duygu Çelikten cinayetinin katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki; Veli Ünder sorguda neler anlattı?


Genç kadının başı kesilmiş olarak bulunmuş olup ailesi ve yakınları katilin bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrılmış ve sonrasında kendisinden haber alınamamıştı. Duygu Çelikten'in sevgilisi Veli Ünver, cinayeti işlediğini itiraf etti! 2 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, sorguda ne dedi? Mahkeme ne karar verdi? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler.

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