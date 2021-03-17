Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA! Emniyetten 55 ilde geniş kapsamlı operasyon! POS cihazı ve çek-senet tefeciliği...

SON DAKİKA! Emniyetten 55 ilde geniş kapsamlı operasyon! POS cihazı ve çek-senet tefeciliği...

SON DAKİKA! Emniyetten 55 ilde geniş kapsamlı operasyon! POS cihazı ve çek-senet tefeciliği...
17.03.2021 12:19
Ana Sayfa 03:12
İtalyan gazetesinden Türkiye...
Ana Sayfa 00:44
Görenler inanamıyor! Meğer...
Ana Sayfa 04:02
Borsa güne nasıl başladı? FED...
Ana Sayfa 04:26
İETT otobüsünde maske...
Ana Sayfa 01:12
Bir anda karşılarına çıktı! O...
Ana Sayfa 02:01
Bakanlıktan flaş karar!...
Ana Sayfa 01:49
Cardi B'den +18'lik Türk müdür...
Ana Sayfa 03:16
Meteorolojiden kuvvetli yağış...
Ana Sayfa 04:37
Aykut Kocaman: Fenerbahçe'deki...
Ana Sayfa
Behzat, babasının önünde...
Ana Sayfa 00:25
N'Koudou'dan müthiş bacak...
Ana Sayfa 01:01
Beraberlik geldi! Giuliano

Son dakika Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı, "POS cihazı ve çek-senet tefeciliği"ne yönelik 55 ilde düzenlenen operasyonda haklarında adli işlem başlatılan 317 şüpheliden 232'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, "POS cihazı ile tefecilik ve çek-senet tefeciliği" yaptıkları belirlenen ve uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonların halen devam ettiği, tefecilik suçuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Haber Videoları