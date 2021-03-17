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Türkiye-Azerbaycan kimlikle giriş ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu

Türkiye-Azerbaycan kimlikle giriş ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu
17.03.2021 12:28
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Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi 1 Nisan 2021.


Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

İşte o paylaşım:

Vatandaşlarımızın dikkatine‼️ pic.twitter.com/oVj8knf703

— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 16, 2021
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