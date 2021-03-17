Türkiye-Azerbaycan kimlikle giriş ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi 1 Nisan 2021.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

İşte o paylaşım: