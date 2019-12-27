Son dakika... Elazığ'da okullar tatil mi? Depremin ardından MEB'den resmi açıklama geldi! 27.12.2019 11:37

Elazığ'da son dakika... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tedbir amaçlı okullar boşaltıldı. İl genelinde büyük panik yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi. Peki, Elazığ'da bugün okullar tatil mi? Elazığ'da deprem sonrası okullar tatil edildi mi?

Elazığ'da okullar tatil mi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okulların tatil edileceği yönünde resmi açıklama geldi. Peki, Elazığ'da bugün okullar tatil mi? Elazığ'da deprem sonrası okullar tatil edildi mi? İşte cevaplar...

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, boş bir binada yıkım meydana geldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir."

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM MALATYA, ADIYAMAN VE ŞANLIURFA'DA DA HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Malatya'da bazı vatandaşlar, bulundukları yerlerden sokak ve meydanlara çıktı.

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadı.