Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre, Ege Denizi açıklarında sabah saat 7:11'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedildi. Ayrıca gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 07.11'de Ege Denizi'nde Datça'nın 144 kilometre açıklarında 6 kilometre derinlikte, 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.





EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Aynı bölgede bugün saat 03.30'da ilki olmak üzere 4 saat içinde 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana geldi.