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SON DAKİKA: Diyarbakır'da koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda eğlenen 50 kişiye 157 bin 50 lira ceza

SON DAKİKA: Diyarbakır'da koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda eğlenen 50 kişiye 157 bin 50 lira ceza
28.01.2021 10:45
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Son dakika haberine göre Diyarbakır'da, ihbar üzerine 8 katlı binaya baskın yapan polis, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.


Diyarbakır'da, ihbar üzerine 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis, yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak, içeri girdi.


50 KİŞİYE 157 BİN 500 LİRA CEZA
Bir kapı ile daha karşılan ekipler, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum kat mühürlenirken, çıkan kadınlardan biri, bina dışında bir süre oturduktan sonra kucağına aldığı, boyuna yakın oyuncak ayı ile yürüyerek uzaklaştı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı.

Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi.

AYICIKLA UZAKLAŞTI
İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.

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