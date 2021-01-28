SON DAKİKA: Riva'da sürüklenen gemiyi römorkörler açığa çekti

Son dakika haberi... Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisi kurtarıldı. . Gemiyi kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.