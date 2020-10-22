SON DAKİKA: Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasında polisler arama yapıyor

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor. Öte yandan Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.
YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASI DA ARANIYOR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı. Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmazken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.