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Son dakika: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor

Son dakika: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor
22.10.2020 13:33

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.


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