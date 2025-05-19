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Diyarbakır Sur’da feci ölüm: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu
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Diyarbakır Sur'da feci ölüm: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu

Giriş Tarihi: 19.05.2025 15:36:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:41:29

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Erveni (Köprübaşı) Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı. Kırsal alanda yanmış halde bulunan bir kamyonetin içinde, elleri ve ayakları bağlı baba ve oğlun yanmış cesetleri bulundu. Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati’nin feci ölümü, cinayet şüphesini gündeme getirirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan feci olay, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Kırsal bir bölgede bulunan yanmış kamyonetin içinden çıkan cesetlerin, baba ve oğula ait olduğu belirlendi.

Eller Bağlı, Alevler İçinde Can Verdiler
İlk belirlemelere göre, 50 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati, elleri bağlı şekilde kamyonetin içine konulduktan sonra araç ateşe verildi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra içeride iki kişinin tamamen yanmış cesetlerini buldu.

Kırsal Mahallede Panik ve Sessizlik
Korkunç olay, Erveni (ya da Köprübaşı) Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gece saatlerinde fark edilen dumanlar üzerine köylüler jandarmaya haber verdi. Sabahın erken saatlerinde olay yerine gelen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Cinayet Şüphesi Ağırlık Kazandı
Remzi Sati ve oğlunun yanmış cesetlerinin ellerinin bağlı olması, cinayet ihtimalini güçlendirdi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araçta başka iz olup olmadığı, olayın öncesinde baba ve oğluyla temas kuran kişilerin kimler olduğu araştırılıyor.

Otopsi Raporu Bekleniyor
Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi raporu, olayın aydınlatılması açısından büyük önem taşıyor. Ailenin yakınları yasa boğulurken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.

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