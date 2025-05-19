Diyarbakır Sur’da feci ölüm: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu

Giriş Tarihi: 19.05.2025 15:36:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:41:29

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan feci olay, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Kırsal bir bölgede bulunan yanmış kamyonetin içinden çıkan cesetlerin, baba ve oğula ait olduğu belirlendi.

Eller Bağlı, Alevler İçinde Can Verdiler

İlk belirlemelere göre, 50 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati, elleri bağlı şekilde kamyonetin içine konulduktan sonra araç ateşe verildi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra içeride iki kişinin tamamen yanmış cesetlerini buldu.

Kırsal Mahallede Panik ve Sessizlik

Korkunç olay, Erveni (ya da Köprübaşı) Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gece saatlerinde fark edilen dumanlar üzerine köylüler jandarmaya haber verdi. Sabahın erken saatlerinde olay yerine gelen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Cinayet Şüphesi Ağırlık Kazandı

Remzi Sati ve oğlunun yanmış cesetlerinin ellerinin bağlı olması, cinayet ihtimalini güçlendirdi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araçta başka iz olup olmadığı, olayın öncesinde baba ve oğluyla temas kuran kişilerin kimler olduğu araştırılıyor.

Otopsi Raporu Bekleniyor

Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi raporu, olayın aydınlatılması açısından büyük önem taşıyor. Ailenin yakınları yasa boğulurken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.