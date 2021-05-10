SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki: Helak olacaksınız

Son dakika haberi! İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Allah'ın laneti üzerinizde olsun, helak olacaksınız." dedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.



Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamalarda bulundu.



Erbaş'ın açıklamalarından satır başları;

İşgalci terör devleti İsrail Filistin'e karşı en çirkin saldırının içindedir. Gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları katletmeye çalışmaktadırlar. Tarihe karşı masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır.





HELAK OLACAKSINIZ

Sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını kınıyor, lanetliyorum. Allah'ın zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun. İşgalcilere sesleniyorum, ey zalimler azgınlıkta sınırları aştınız tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak.



CAMİLERDEN DUALAR OKUNACAK

Bugün öğle ezanının ardından tüm camilerimizden, tüm minarelerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu, zalimlerin zulmünün son bulması için dualar edilecektir. İnşallah sesimiz dünyanın her yerine ulaşır. İnsaf sahibi insanlar gerekli çalışmaları yaparlar ve inşallah bu zume son verilir.