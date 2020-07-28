Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'ye "Osman Kavala" tepkisi: Hiçbir devlet Türk mahkemelerine emir veremez

28.07.2020 12:10

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimden tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılma talebine cevap verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."