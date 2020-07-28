Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'ye "Osman Kavala" tepkisi: Hiçbir devlet Türk mahkemelerine emir veremez

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimden tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılma talebine cevap verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimden tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılma talebine cevap verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadelerine yer verildi.
ABD'DEN SKANDAL TALEP
ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'a ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala hakkında açıklamada bulundu.
Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."
KAVALA SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUKTAN TUTUKLU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın, Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmişti.