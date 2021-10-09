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Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın mektubuna sert yanıt

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın mektubuna sert yanıt
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Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye açıklamalarına tepki göstererek, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz." ifadelerini kullandı. Biden, Suriye'deki "acil durum halini" uzattığını belirterek, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini iddia etmişti. Haberin detayları...

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