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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü
23.12.2020 18:01
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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dakka’daki temasları kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüştü. Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu’nun anısına defter imzalayan Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Bangladeş'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıl dönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Bangabandu'nun anısına defter imzalayan Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen ile görüştü. Momen tarafından karşılanan Çavuşoğlu, daha sonra Bangladeşli mevkidaşı ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve Momen daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

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