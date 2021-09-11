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SON DAKİKA DEPREM! AFAD duyurdu! Muğla Datça'da 4,4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA DEPREM! AFAD duyurdu! Muğla Datça'da 4,4 büyüklüğünde deprem
11.09.2021 16:50 - Son Güncelleme: 11.09.2021 16:51
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SON DAKİKA DEPREM! AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre deprem saat 16.31'da ve 8.02 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 16.31'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Datça'ya 40.07 kilometre uzaklıkta ve yerin 8.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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