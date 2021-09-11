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SON DAKİKA: Falakacı kargocunun eşi konuştu: Eşim zaman zaman beni falakaya yatırdı

SON DAKİKA: Falakacı kargocunun eşi konuştu: Eşim zaman zaman beni falakaya yatırdı
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Son dakika haberleri... Geride bıraktığımız haftada Türkiye'nin en çok konuştuğu 3. sayfa haberi; Kayseri'de maddi durumu kötü olan kadınlara para vererek falakaya yatıran kargocu haberi. Olayın duyulmasının ardından ifade veren ve mesajlaşmaları ifşa olan kargocu Erkan T.'nin eşi H.T. konuştu. İfadesinde eşinden şikayetçi olmadığını belirten H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum" dedi.


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