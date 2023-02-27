Son dakika: DEPREM | Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.51 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından olumsuz bir ihbar gerçekleşmedi.
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.51 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından olumsuz bir ihbar gerçekleşmedi.
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de deprem meydana geldi.
8,51 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.27 06:05:00 38.2005 37.2692 5.0 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 06:02:47 37.7510 36.4183 5.0 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 05:55:39 38.2553 36.3468 5.0 -.- 3.2 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.27 05:51:20 37.8942 37.6138 5.4 -.- 5.2 4.9 MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.27 05:47:19 36.6323 36.5090 8.5 -.- 1.8 -.- AKKULEK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.27 05:43:35 38.5758 39.6053 8.8 -.- 1.7 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.27 05:38:06 36.6212 36.3142 9.3 -.- 2.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.27 05:33:45 38.1140 36.5278 2.4 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 05:31:27 37.9713 38.0303 13.9 -.- 1.9 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.27 05:24:37 37.9080 36.2820 18.5 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 05:23:24 37.9640 36.5127 13.9 -.- 2.3 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 05:15:16 36.0242 35.8097 9.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.27 05:11:26 38.0760 38.4615 4.1 -.- 2.7 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.27 05:10:40 38.2217 38.1570 19.4 -.- 2.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.27 05:08:06 37.2530 39.1645 5.0 -.- 2.0 -.- KAYGILI-(SANLIURFA) İlksel
2023.02.27 05:04:06 38.0380 36.4112 7.4 -.- 2.0 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 04:59:13 38.0448 36.5032 9.1 -.- 1.6 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 04:54:21 36.2015 36.4943 5.7 -.- 1.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.27 04:42:03 38.4845 40.3195 7.1 -.- 3.1 -.- YAYDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.27 04:36:28 37.3207 37.0760 5.4 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 04:33:55 38.5557 40.3522 8.7 -.- 2.1 -.- SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.27 04:28:11 37.2737 37.1012 7.3 -.- 2.0 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 04:26:44 36.8748 36.5660 13.8 -.- 2.5 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.27 04:21:21 38.0660 37.6703 5.0 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.27 03:56:55 37.3963 36.9737 7.2 -.- 2.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 03:52:11 37.3453 36.8852 6.9 -.- 2.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel