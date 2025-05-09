SON DAKİKA... DEM Parti’den Pervin Buldan’a suikast iddiasına net yanıt!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 14:21:06

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in mirasına sahip çıkacaklarını söyleyen Doğan, "Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını, mümkün olduğunu ve istersek yapabileceğimizi gösterdi. Anısına bağlılık da saygı da vefa da kendisini anlamak da bunu gerektirir." diye konuştu.

"Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konulduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapan Doğan, şunları söyledi:

"Ankara'da oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi kullandığı aracı park ettiği esnada gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiş. Keskin bir düzeneğin yerleştirildiğini tespit etmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir keskinlikte. Akabinde Sayın Sırrı Süreyya Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal ettirildi. Ayrıca söz konusu düzenek de kendilerine teslim edildi ve tabii ki gerekli tüm tedbirler alındı."

Önder'in olayın istismar edilmemesi için kamuoyuna yansıtılmasını istemediğini aktaran Doğan, "Bu olay çok büyük bir ciddiyetle, titizlikle takip edildi. Bu konuyu kamuoyuyla paylaşmama kararını kendisi ve partimiz ortak bir şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

Düzeneğin Önder'in makam aracına yerleştirildiği bilgisini veren Doğan, soruşturmanın sonucuyla ilgili şimdilik herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.





PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın içinde bulunduğu bir aracın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiğini aktaran Doğan, kazada kimsenin zarar görmediğini belirtti.