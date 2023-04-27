Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün (dün) doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Aziz milletimizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

'SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YHT açılış töreni dönüşünde gazetecilere "Cumhurbaşkanımızın Sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" dedi.

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı' yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın (bugün) düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır" denildi.

ÖMER ÇELİK'TEN YALAN HABERLERE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik Türkiye'nin çabalarının sürdüğünü söyledi. SETA Vakfı'nın panelinde konuşan Kalın, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yakıt alma töreni öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" bilgisini verdi.