Son dakika: AK Parti'den flaş koronavirüs kararı! 13.03.2020 12:24

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

AK Parti Grup Toplantısı'nın gelecek hafta yapılmayacağı bildirildi.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, gelecek hafta yapılmayacak. Gelecek haftadan sonra yapılması halinde ise grup toplantılarına ziyaretçi de alınmayacak.

Ayrıca, grup toplantıları yalnızca milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı için milletvekillerinden, grup toplantısının olduğu saatlerde başka program yapmamaları, randevu ve toplantı planlamamaları istendi.

DÜN DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

AK Parti TBMM Grubu koronavirüs salgını nedeniyle dün de tedbir uygulamaları kapsamında bir açıklama yapmıştı. AK Parti TBMM Grubu Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.