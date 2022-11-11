Son dakika: CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı için İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Soruşturma başlatıldı!

Eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığınca, Ataşehir Belediyesinde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

CHP'DE SKANDALLAR BİTMİYOR

Ataşehir Belediyesi hangi partiden sorusunun cevabı arama motorlarında aratılıyor. Daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bir rüşvet skandalı daha ortaya çıktı. Peki Ataşehir Belediyesi hangi partiden? Rüşveti alan kim? Ataşehir Belediyesi'nde ne oldu? Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kimdir?

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Ataşehir Belediyesi'nde bir rüşvet skandalı daha ortaya çıktı! Daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülere yansıyan anlarda, belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edildi. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ERDEM: ATAŞEHİR HALKI BIKTI USANDI ARTIK

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü Ön'ün rüşvet aldığına yönelik iddiaların hızlı bir şekilde yayılmasının ardından AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem de, Ataşehirlilerin belediyenin rüşvet iddialarıyla gündemden düşmemesine tepki gösterdi. Erdem yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Vay vay vay! Ataşehir Belediyesi'nde neler oluyor öyle? Ataşehir Belediye yönetimi cevap ver bakalım? Ataşehir halkı kirli işlerinizden bıktı usandı artık.

BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığından, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmıştı. 8 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Ataşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019'da düzenlenen yerel seçimlerle Ataşehir Belediye Başkanı CHP'den aday olan Battal İlgezdi olmuştur.

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı. Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı oldu. İçişleri Bakanlığından, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmıştı. 8 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Ataşehir Belediye Başkanı seçilmişti.