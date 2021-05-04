RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: CHP'de bir taciz skandalı daha! Bu kez adres Çatalca

SON DAKİKA: CHP'de bir taciz skandalı daha! Bu kez adres Çatalca
04.05.2021 14:33
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Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) taciz ve tecavüz vakalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gelen son bilgilere göre, Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti.


Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) taciz ve tecavüz vakalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti. M.E.E., CHP Çatalca İlçe Yönetimi'nin isteğiyle görevinden istifa etti.



TELEFONLA TACİZ MESAJI ATTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanlığı'nda taciz iddiası ortalığı karıştırdı.

İddialara göre ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.'yu telefonla mesaj atarak taciz etti.



MAĞDUR İLÇE YÖNETİMİNE BİLDİRDİ
S.O.'nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine M.E.E.'nin istifası istendi.

Görevinde istifa eden M.E.E.'nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.


KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
CHP'de ayyuka çıkmaya devam eden taciz ve tecavüzler hakkında partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi..

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