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Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu
12.02.2021 13:48
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Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." açıklamasında bulundu.


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