Son dakika: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gafil avlandı! O sözlerinin ardından partisindeki taciz ve tecavüzleri hatırlatıldı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında “Kadın mı şiddete uğrayabilir. Kadın mı öldürülebilir. Kadın mı çocuk mu tecavüz edilebilir” ifadelerini kullandı. Kendi partisindeki taciz ve tecavüze sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından “kendi partisini tarif ediyor” şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu "Kadın mı şiddete uğrayabilir. Kadın mı öldürülebilir. Kadın mı çocuk mu tecavüz edilebilir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "Kadın mı şiddete uğrayabilir. Kadın mı öldürülebilir. Kadın mı çocuk mu tecavüz edilebilir." İfadeleri sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayanlar "CHP'yi tarif ediyor" yorumunda bulundular.

PARTİDEKİ TACİZ, TECAVÜZ VE ŞİDDETE KARŞI 3 MAYMUNU OYNUYOR!

İşte CHP'yi karıştıran ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalarak üzerini örtmeye çalıştığı taciz skandalları:

MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİ UMUT K.'NİN TACİZİ

CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Umut K. tutuklanırken hazırlanan iddianamede "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi.

Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

TACİZ EDİP "KIZ REŞİTTİ" DEDİLER

Bir başka taciz skandalı da Bursa CHP Osmangazi ilçe başkanlığında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre göre Mete Akyolcular saat 23.00'te "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A, "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

ANNESİ TACİZİ ÖĞRENİNCE...

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız "İnceleyeceğiz" denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü. M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak CHP, M.A. yerine kadının kocası olan Z. G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.

VASFI YOKKEN TACİZ ETMİŞ!

Olayın 3 yıl önce yaşandığını, tacize uğrayan mağdurun yaşının ise 18'den küçük olmadığını belirten CHP İl Başkanı İsmet Karaca, "Söz konusu olay İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın partide bir vasfı olmadığı dönemde yaşanmıştır" diyerek CHP içerisindeki taciz olayının yaşandığını doğrularken kullandığı bu ifade ile söz konusu şahsın tacizi CHP'de başkan olmadan önce yaşandığını iddia ederek 'Sanki başkan olmaması her şeyi temize çıkarıyormuş' gibi davrandı.

TACİZ TAMAM DA "KIZ REŞİTTİ!"

Karaca "Ayrıca kızın yaşının 18'den küçük olduğu doğru değildir" diyerek, tarafların makam ve yaş durumlarının tacize engel olmadığı yönünde skandal bir açıklama yaptı. Akıllara durgunluk veren ve tacizi normalleştirmeye çalışan açıklama, yaptığı tacizi herkes tarafından bilinen Mete Akyolcular'ın daha sonra partinin ilçe başkanı yapılması, CHP'de yaşanan akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

CHP BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA DA TACİZ REZALETİ

Koronavirüs ile mücadelede yeni normalin başladığı haziran ayında CHP tarafından bir piknik organize edildi. Pikniğe katılanlar alkolün de etkisi ile kendinden geçti. A.A ve M.T. isimli iki CHP'li kadın burada partili erkekler tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

ERKEKLER: BİZ DE TACİZ EDİLDİK

İki kadın durumu CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'na giderek bildirdi. İlçe Başkanı Avukat Murat İmrek kadınları dinledi, gerekeni yapacağını söyledi. Kadınlardan sonra erkekler de Murat İmrek'e giderek tacize uğradıklarını iddia etti. Olay içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştü.

"ZORLA ÖPMEYE KALKTI" YER: SULTANGAZİ

İddia sahibi genç kadın yardım vaadiyle CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştığını, ilk başlarda kendisine başkanın yardımcı olduğunu ama sonradan cinsel saldırıya maruz kaldığını ileri sürdü. İşte mağdur kadının iddiaları:

"KÖTÜ GÖZLE BAKMAYA BAŞLADI"

Genç kadın cezaevindeki eşinden tehdit aldığını CHP Kadın Kolları'na iletince ilçeye davet edildiğini, burada CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştırıldığını ifade etti. Genç kadın, "A. Abla ile ben odasına girdik. 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" dedi.

"ZORLA ÖPMEYE KALKTI"

Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'ye anlattığını, kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini anlattı: "Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı."

DARP EDİP TEHDİTTE BULUNDU

Genç kadının yaşananları anlatmasından korktuğu için M.P bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, "Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı" dedi.

PARAYLA SUSMAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTI

Genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P'nin susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü. Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek böylece kurtulduğunu ifade etti.

İLÇE BAŞKANI GENÇ KIZA KABUSU YAŞATTI

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın., 20 yaşındaki D.A. isimli partili genç kıza cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına 2021 yılı Şubat ayında başlanacağı öğrenildi. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, G.Ö.A. hakkındaki iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini belirledi. CHP Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"ELİMİ PANTOLONUNA GÖTÜRDÜ…"

Partili genç kız D.A.'nın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın kendi aracıyla müştekiyi Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere götürdüğü, orada bankta oturup konuştukları belirtildi. Müşteki D.A. soruşturma sırasında alınan ifadesinde, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.'nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini belirterek, "Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde 'ben senin şoförün müyüm' dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de 'Bunu bana niye söylüyorsun' dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.'dan şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ

G.Ö.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, partili genç kızın, 15 Mart 2020 tarihinde yapılacak il gençlik kongresi ile ilgili taleplerini kabul etmediğini söylediği için kendisine sinirlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi. D.A.'nın şikayeti nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını söyleyen şüpheli G.Ö.A., suçlamaları inkar etti. İddianamede soruşturma dosyasındaki delillerin, şüpheliye isnat edilen sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu belirtildi.