Son dakika: Çekiciden düşürülen kadınla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Soruşturma açıldı

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı." denildi.
İstanbul Valiliği'ndan yapılan açıklamada, "Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı." denildi.
Acıbadem'de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca yaşlı kadın araçtan aşağı düşmüştü. Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.
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