Son dakika: Büyükşehirleri kana bulamak isteyen teröristler işte böyle yakalandılar 07.02.2020 10:29

Son dakika haberi... Bursa polisi, şehirleri kana bulamak isteyen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını işte böyle yakaladı. Şüphelilerin itirafı üzerine Nilüfer ilçesinde kazıp yerin altına gömdükleri 5 kilogram 50 gram patlayıcı madde ele geçirilirken, yapılan soruşturmanın devamında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi daha Kocaeli ve Antalya'da yakalandı.