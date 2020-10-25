Son dakika: Bolu'da korkutan yangın: 12 ev küle döndü!

Son dakika haberleri... Bolu Kızfındık köyünde yangın çıktı. Çok sayıda ev yanıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle 12 ev küle döndü.

Son dakika haberi: Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Yangın nedeniyle 12 evin küle döndüğü açıklandı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.