Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Bitlis'in Tatvan ilçesinden acı haber! Askeri helikopter düştü: Şehitlerimiz var

SON DAKİKA: Bitlis'in Tatvan ilçesinden acı haber! Askeri helikopter düştü: Şehitlerimiz var

SON DAKİKA: Bitlis'in Tatvan ilçesinden acı haber! Askeri helikopter düştü: Şehitlerimiz var
04.03.2021 18:30
Ana Sayfa 05:39
Bitlis'ten yürek yakan haber!
Ana Sayfa 01:37
Şarkıcı Lara dikişli...
Ana Sayfa 01:25
Rize'nin ambarlık köyünde...
Ana Sayfa 01:04
Prof. Dr. Hüseyin Çetin:...
Ana Sayfa 00:50
Şarkıcı Sibel Can verdiği...
Ana Sayfa 00:52
New York'taki skandala AK...
Ana Sayfa 00:35
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 01:58
Ümit Özdağ: İyi Parti'nin...
Ana Sayfa 03:10
Ümit Özdağ İYİ Parti'den...
Ana Sayfa 05:05
Müge Anlı çileden çıktı,...
Ana Sayfa 01:41
Lüks otomobil de var klasik...
Ana Sayfa 00:50
Oyuncu Merve Dizdar'dan eşine:...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.


Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ