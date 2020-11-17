SON DAKİKA: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den flaş açıklama: Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son dakika haberine göre, Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurgularken işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktardı. Peki, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Covid-19 tedbirleri kapsamında hangi kararların alınması bekleniyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, canlı yayında artan covid-19 vakaları kapsamında alınması muhtemel yeni covidd-19 tedbirleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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