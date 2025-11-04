PODCAST CANLI YAYIN
Batman’da silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı!

Batman’da iki ay önce yaşanan kundaklama ve kurşunlama olaylarıyla ilgili yürütülen polis operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'ın Güneykent Mahallesi'nde farklı adreslerde yaşanan bir evin kurşunlanması ve bir iş yerinin kundaklanması olaylarıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerden titiz operasyon

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayların faillerine ulaştı. Yapılan operasyonla 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü ve 36 adet kartuş ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri, olayın görüntülerinin de inceleme altına alındığını ve saldırı anının kameralara yansıdığını açıkladı.

