Zincirleme kaza Ankara yönünü kilitledi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana gelen kazada, toz şeker yüklü bir tır, cip ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti ve bu yönde seyreden bir hafif ticari araca çarptı.

Yaralanan yok, ekipler bölgede

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kapanan yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul yönü kontrollü açık

Otoyolun Ankara yönü tamamen kapalı durumda. İstanbul istikametinde ise araç geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.