SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretini Doğan ailesi anlattı: Sanki ailemizden biri gibiydi

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın 2. gününde Ankara'da bir ailenin evinde yer iftarı yapmıştı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı iftarda ağırlayan Doğan ailesi, bu sürpriz ziyarette yaşananları anlattı. Büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren 3 çocuk babası Satılmış Doğan, "Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Sanki ailemizden biri gibiydi." dedi. Doğan çiftinin en büyük çocuğu olan İlayda Doğan (12), ise, "Bana laptop kardeşlerime de tablet hediye etti. Derslerimi iyi takip edebilmem için televizyon gönderdi ve internet bağlattı. Babama iş bulmasına mutlu oldum. Onu çok seviyorum." diyerek sevincini paylaştı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Satılmış-Dilek Doğan çifti ve çocukları İlayda (12), Ebru (10), Elanur (6) ile iftar yaptı. Erdoğan'ın sohbet sırasında ailenin küçük çocuğu Elanur'un elini öptüğü fotoğraf karesi ise en çok konuşulan anlardan biri oldu. Doğan ailesi iftar vakti 'çat kapı' karşılarında Cumhurbaşkanı ve eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı konuk eden aile o özel anları anlattı.





"AİLEMİZDEN BİRİYDİ"

Başkan Erdoğan ve eşini kapıda gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren 3 çocuk babası Satılmış Doğan (47), "Daha önceleri de vatandaşın sofrasına konuk oluyordu. Ben de gönlümden geçirirdim 'Bir gün bizim soframızı da şenlendirir mi?' diye. Milletin adamı daima milletinin yanında. Karşımızda görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım.



Hepimizle tek tek ilgilendi. İşsiz olduğumu öğrendi. Hemen talimat verdi. Emine Hanım çocuklarımla ayrı ayrı ilgilenip isteklerini sordu. Eşimin hazırlamış olduğu yemeklerle iftarımız yaptık.

Başkan Erdoğan iftara katıldı

Aynı sofrayı paylaştık. Soframız ve evimizde ağırlamak büyük bir gururdu. Biz her zaman yerde yemek yiyen insanlarız, onlar da bizimle birlikte yerde iftar yaptı. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Sanki ailemizden biri gibiydi" dedi.





"RAMAZAN AYI BEREKETİ İLE GELDİ"

Dilek Doğan (34) ise şunları sölyledi: "Sürekli dua ederdim 'Allah'ım benim evime de misafir olsun' diye. Ülkemizin ve dünyanın gururu başkanımı evimde ağırlamak benim için büyük gurur vericiydi. Aynı sofrayı paylaştık. Çocuklarım internet olmadığı için derslere bağlanamıyordu. Cumhurbaşkanımız internet ve televizyon gönderdi, çocuklarıma laptop ve tablet hediye etti.



Emine Hanım'la sanki annem gibi sohbet ettim. Dertlerimi anlattım. İftar vakti hazırladığım çorba, pilav, tatlı ne varsa beraber oturup iftarımızı yaptık. Dünyada böyle bir lider var mı? Bizimle yer sofrasında iftarını açtı akraba, aile dostu gibi sohbet etti. Kim derdi ki koskoca lider evimize gelecek, çayımızı içip bizi dinleyecek."





'ARTIK HEPİMİZİN TABLETİ VAR'

Sabah'ta yer alan habere göre, Doğan çiftinin en büyük çocuğu İlayda Doğan (12), "Tayyip dedem bana ne olacağımı sordu. Ben de Türkçe öğretmeni olmak istediğimi anlattım. Yeni açılan kütüphaneye gelmek istediğimi söyledim. Tayyip dedem de 'Kapımız her zaman açık buyur gel' dedi. Bana laptop kardeşlerime de tablet hediye etti. Artık derslerime daha başarılı olurum. Derslerimi iyi takip edebilmem için televizyon gönderdi ve internet bağlattı. Babama iş bulmasına mutlu oldum. Onu çok seviyorum" dedi. 6 yaşındaki Elanur ise "Tayyip dedem ellerimi öptü. İyi ki evimize geldiler" diye konuştu.