Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Teknopark İstanbul açılışında önemli açıklamalar 16.02.2020 16:36

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Teknopark-İstanbul 2.Etap Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Teknopark İstanbul'da 312 bin şirketin 5 binin üzerinde kişiyi istihdam ettiği söylerken, "Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır. Bilinçli bir strateji ile bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi. Ayrıca Erdoğan iş dünyasına da çağrı yaparak, "Şimdi yatırım zamanıdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te düzenlenen Teknopark-İstanbul 2.Etap Açılış Töreni'nde hitap etti. Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler (Teknopark İstanbul) kazandırdık." dedi.



Erdoğan, konuşmasında "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler (Teknopark İstanbul) kazandırdık. "Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor." şeklinde konuştu.

"FİRMALARIMIZ YERLİ VE MİLLİ PROJELERE İMZA ATIYOR"

Erdoğan, "Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok proje burada ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, TAI gibi büyük şirketler burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM, Anka İHA gibi projelerin Ar-ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor." açıklamasında bulundu.



Başkan Erdoğan, "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek" dedi.



Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, TEKNOLOJİDE VE İNOVASYONDADIR"

Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek.

Geçen sene uygulamaya başladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talep ümit verici seviyededir.

Ülkemizin en yetenekli gençleri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Amacımız burasını 43 bin ar-ge mühendisinin çalıştığı dünyanın saylı ar-ge merkezlerinden biri haline getirmektir. Yerli otomobilin beyin takımı da teknoloji üssünde çalışmalar yapıyor.

Geçen sene uygulamaya koyduğumuz uluslararası lider araştırmacılar programına gelen talepler umut verici düzeyde. Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır. Kendimizi savunma sanayiinde kanıtladık, sıra diğer alanlarda.



"EKONOMİMİZ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ"



Ekonomik tuzağı bozduk. Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Ekonomiye güven artıyor üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. İmalat sanayiinde siparişler artıyor. İş dünyasına sesleniyorum... Zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım, üretim, ar-ge, istihdam desteği veriyoruz. Faizler ciddi manada tek haneli rakamlara doğru düşmüş durumda. Artık yatırım zamanıdır. En büyük hayalimiz evlatlarımıza 2023 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecek güçlü bir Türkiye bırakmaktır.