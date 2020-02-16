Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar 16.02.2020 16:58

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan bölgeye operasyon için tarih vermişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suriye sınırına başlayan askeri sevkiyat hız kesmeden sürüyor. Bugün de 100 araçlık bir konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilirken, askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.