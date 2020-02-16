Haberler Video Haber Videoları Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor! Fetih Suresi ile uğurladılar

16.02.2020 16:58

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan bölgeye operasyon için tarih vermişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suriye sınırına başlayan askeri sevkiyat hız kesmeden sürüyor. Bugün de 100 araçlık bir konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilirken, askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.


Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları