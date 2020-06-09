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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın için anlamlı paylaşım | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın için anlamlı paylaşım | Video
09.06.2020 13:14

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın'ı sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunarak andı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın'ı anlamlı bir mesaj yayınlayarak andı.

Başkan Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı rahmetle anıyorum.

Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı rahmetle anıyorum.

Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/S81OJCGoq3

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2020
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