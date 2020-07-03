Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin açıklama

03.07.2020 15:05

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını söyledi. Başkan Erdoğan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "2 can kaybı, 1'i ağır 74 yaralı var. Umarım içerideki yaralılarla ilgili olumsuz haber olmaz." dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI

Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Bu patlama neticesinde, 189 personel içerisinde yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 74 var. Vefat sayısı da 2. Bu aldığım rakamlar gerek Vali Bey gerek İçişleri Bakanımdan aldığım rakamlardır. Her türlü tedbir alınmış vaziyette. 2 yangın helikopteri ile 1 yangın uçağı çalışıyor. 160 dönüm arazide 15 yerleşim alanında bina var. Yerleşim yerlerine de 3 kilometre mesafede. Bu fabrika personel de civar insanları. Temennimiz odur ki bu yaralıların sağlık bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili 3 bakanım orada" dedi.





AKAR'IN LİBYA ZİYARETİ

Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur. Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım.





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Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık.