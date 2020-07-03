Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Levent Camii temel atma töreninde önemli açıklamalar!

03.07.2020 15:30

Son dakika haberleri... Temel atma törenine katıldığı Levent Camii'nin adını da açıklayan Erdoğan, "Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikası patlaması ile ilgili, "Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğu bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz." dedi. Öte yandan Ayasofya ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Ayasofya'ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır" şeklinde konuştu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Levent Camii'nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi'nin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atılıyor.

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin temel atma töreni, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

HENDEK'TEKİ PATLAMA

Can kaybının artmamasını umuyoruz.

Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğu bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz.

CAMİNİN ADINI AÇIKLADI

Levent Camii'nin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen, dernek yönetimine, tüm işçilerimize, herkesten Allah razı olsun. Levent Camii'nin adı ne olacak merak ediyorsunuz. Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun.

AYASOFYA KONUSU

Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur.

Hali hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

Balat'taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.

Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.

Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır.