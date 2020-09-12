Son dakika: Başkan Erdoğan'dan küresel ekonomi tetikçilerine sert tepki: Sizin puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok

12.09.2020 16:48

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Ekonomik faturalarından ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır. Türkiye'nin demokrasi mücadelenin aynası işte bu (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık.





NE YAPARSANIZ YAPIN KIYMETİHARBİYESİ YOK

S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.