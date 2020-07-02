Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Katar’a ziyaret! Pandemi süreci sonrası ilk yurt dışı seyahati

02.07.2020 12:35

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar’a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti. Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamındaki normalleşme sürecinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak. Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.





Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.