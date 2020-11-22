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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
22.11.2020 17:07
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, ''Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik'' ifadelerini kulladı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Üstelik bu çabaları bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiş olmasına rağmen yapıyoruz.

Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Salgın hem mevcut düzenin çarpıklıklarını gözler önüne sermiş hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Suriye'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğümüz mücadelenin önemi ortaya çıkmıştır. Hal böyleyken ülkemizin attığı adımların eleştiriye maruz kalması iyi niyetli bir durum değildir.

Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bin yabancı DEAŞ'lı savaşçıyı yakaladık ve ülkelerine gönderdik. Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirdik.

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