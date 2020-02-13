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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası!

13.02.2020 13:57

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
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