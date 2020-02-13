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Palu ailesinde karar! Müge Anlı son dakika Palu ailesi bilgilerini aktardı! Tuncer Ustael'in ifadesi şoke etti

Palu ailesinde karar! Müge Anlı son dakika Palu ailesi bilgilerini aktardı! Tuncer Ustael'in ifadesi şoke etti

13.02.2020 14:13

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Palu ailesi davasında bugün 6. duruşma görüldü. Türkiye'nin dehşetle dinlediği Palu ailesi olayında 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar verildi. Müge Anlı, Palu ailesinde damat Tuncer Ustael'in ifadesini canlı yayında aktardı. palu ailesi davasında Tuncer Ustael'in ifadesi şoke ederken, Emine ise eşi Tuncer'i savunmaya devam etti ve ifadesinde bir değişikliğe gitmedi. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce işlenen Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal cinayetiyle ilgili Palu ailesi son dakika kararı!


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