Başkan Erdoğan: Devlet içinde devlet olmaz

Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmekte. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır" dedi. Erdoğan şöyle konuştu: 13 bin 531'i, vefat sayısı 214'ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı. Kurumlarımız ihlaller ve ihmallere karşı gerekeni yapıyor. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymalı...

İletişim Başkanı Altun, 2 günde 552 milyon liralık yardım yapıldığını açıkladı.Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin, telefonda İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı bir görüşme yaptı. Covid-19 salgınıyla ilgili durumu da ele aldı.