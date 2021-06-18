Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar
18.06.2021 15:42
Ana Sayfa 01:00
Ceset yiyen ayı dehşeti! Mezar...
Ana Sayfa 00:26
Yüsra Geyik'in ailesini...
Ana Sayfa 01:28
Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ...
Ana Sayfa 02:01
"Senden o afişlerin parasını...
Ana Sayfa 02:49
Karagümrük Çetesi'ne operasyon...
Ana Sayfa 10:23
4. Yargı Paketi Meclis'te! 4...
Ana Sayfa 03:42
Rüşvetçi belediye iş birlikçi...
Ana Sayfa 02:56
AYM Raportörü iddianamenin...
Ana Sayfa 03:30
O halde araç kullanmak sonu...
Ana Sayfa 00:40
Bu da nasıl beğenilmesin!...
Ana Sayfa 00:25
Şark Bülbülü'nün utangaç...
Ana Sayfa 02:08
Karneler bugün erişime açıldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında diplomasinin önemine vurgu yaparken, "Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı dönem başlayan bir alandır. Savaş ve barış güçleri arasındaki dengeyi oluşturan diplomasi önleyicilik vasfıyla önemini sürekli artırmıştır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca yerli aşının üretiminin tamamlanmasından sonra tüm dünya ile paylaşılacağını duyurdu.


Haber Videoları