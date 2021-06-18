SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında diplomasinin önemine vurgu yaparken, "Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı dönem başlayan bir alandır. Savaş ve barış güçleri arasındaki dengeyi oluşturan diplomasi önleyicilik vasfıyla önemini sürekli artırmıştır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca yerli aşının üretiminin tamamlanmasından sonra tüm dünya ile paylaşılacağını duyurdu.